‘CEC को हटाना सरकार का काम नहीं, सड़कों पर प्रदर्शन से कुछ नहीं होगा’- शिवसेना की विपक्ष को नसीहत

Shaina NC on CJP Protest: मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ INDIA गठबंधन के 12 अक्टूबर को प्रस्तावित प्रदर्शन से पहले शिवसेना नेता शाइना एनसी ने विपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने का मामला संसद के दायरे में आता है, न कि सड़कों पर प्रदर्शन करने से इसका समाधान होगा। उन्होंने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को कानूनी प्रक्रिया बताते हुए कहा कि बिना अनुमति प्रदर्शन करने और उससे लोगों की जान को खतरा पैदा होने की स्थिति में सरकार और प्रशासन कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी कदम उठाएंगे।