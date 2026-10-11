11 अक्टूबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

मुंबई

‘CEC को हटाना सरकार का काम नहीं, सड़कों पर प्रदर्शन से कुछ नहीं होगा’- शिवसेना की विपक्ष को नसीहत

विपक्षी INDIA गठबंधन के 12 अक्टूबर के प्रदर्शन से पहले शिवसेना नेता शाइना एनसी ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को हटाने का मामला संसद में उठना चाहिए। ऐसे प्रदर्शन से कुछ हासिल नहीं होगा, सीईसी को हटाना सरकार का काम नहीं है।
3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Oct 11, 2026

Delhi CEC protest

प्रदर्शन पर बैठे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा (Photo: IANS)

Shaina NC on CJP Protest: मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ INDIA गठबंधन के 12 अक्टूबर को प्रस्तावित प्रदर्शन से पहले शिवसेना नेता शाइना एनसी ने विपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने का मामला संसद के दायरे में आता है, न कि सड़कों पर प्रदर्शन करने से इसका समाधान होगा। उन्होंने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को कानूनी प्रक्रिया बताते हुए कहा कि बिना अनुमति प्रदर्शन करने और उससे लोगों की जान को खतरा पैदा होने की स्थिति में सरकार और प्रशासन कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी कदम उठाएंगे।

दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन और प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिए जाने के मुद्दे पर भी शाइना एनसी ने सरकार के रुख का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि कानून से ऊपर कोई नहीं है और बिना अनुमति प्रदर्शन करने पर प्रशासन निवारक कार्रवाई कर सकता है।

'CEC को हटाना संसद का काम होता है'

विपक्षी इंडिया गठबंधन के 12 अक्टूबर को प्रस्तावित प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया देते हुए शिवसेना शिंदे गुट की प्रवक्ता शाइना एनसी ने कहा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने का मामला देश के संसद का है। सीईसी को सड़क पर प्रदर्शन कर नहीं हटाया जा सकता। उन्होंने कहा कि यदि 300 सांसद भी सड़कों पर उतरते हैं, तब भी इस तरह की कार्रवाई संसद के भीतर ही आगे बढ़ाई जा सकती है।

उनके मुताबिक, SIR एक कानूनी प्रक्रिया है। यदि कोई संगठन बिना अनुमति जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करता है और उसकी वजह से लोगों की जान को खतरा पैदा होता है, तो सरकार और प्रशासन कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे।

CJP प्रदर्शन पर बोलीं शाइना एनसी- कानून से ऊपर कोई नहीं

दिल्ली में CJP के प्रदर्शन और पुलिस कार्रवाई को लेकर शाइना एनसी ने कहा कि सरकार का रुख स्पष्ट है। बिना अनुमति प्रदर्शन नहीं किया जा सकता और किसी को भी कानून से ऊपर नहीं माना जा सकता।

उन्होंने दावा किया कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ गिरफ्तारी के बजाय निवारक कार्रवाई की गई थी। शाइना एनसी ने कहा कि जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने पर पूरी तरफ प्रतिबंध नहीं है, लेकिन प्रदर्शन के कारण आम लोगों को परेशानी होती है, तो प्रशासन कानून के अनुसार कार्रवाई कर सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि कोई व्यक्ति हिरासत में लिए जाने के बाद इसे गिरफ्तारी बताकर हंगामा करता है, तो ऐसी स्थिति में भी कानून के तहत निवारक कार्रवाई की जा सकती है।

12 अक्टूबर को INDIA गठबंधन का प्रदर्शन

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष का विरोध मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और कथित 'वोट चोरी' के आरोपों से जुड़ा है। कांग्रेस नीत विपक्षी गठबंधन ने 12 अक्टूबर को दिल्ली में प्रदर्शन करने की घोषणा की है।

इस बीच, शनिवार को सीजेपी के प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई और प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिए जाने को लेकर राजनीतिक बयानबाजी जारी है। जहां विपक्ष चुनाव प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को लेकर सवाल उठा रहा है, वहीं सत्तारूढ़ एनडीए में शामिल दल पूरे विरोध प्रदर्शन पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं।

इस शर्त पर दिपके, रांका और सौरव दास को छोड़ा

इस बीच, दिल्ली पुलिस ने बताया कि सीजेपी के शीर्ष नेताओं अभिजीत दिपके, आशुतोष रांका और सौरव दास को 10 अक्टूबर को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 126/170 के तहत एहतियातन गिरफ्तार किया गया था। सभी आवश्यक कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करने के बाद रविवार को उन्हें दिल्ली कैंट स्थित एसईएम (SEM) अदालत में पेश किया गया। जहां उनसे एक साल तक शांति बनाए रखने और अच्छे व्यवहार की शर्त पर 50,000 रुपये का जमानती बॉन्ड भरवाया गया। इसके बाद एसईएम अदालत ने तीनों को रिहा कर दिया।

CJP प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर हमला मामले में दिल्ली पुलिस का एक्शन, ‘हिंदू रक्षा दल’ से जुड़े 4 लोग गिरफ्तार

ये भी पढ़ें
Delhi cjp protest

खबर शेयर करें:

Updated on:

11 Oct 2026 04:57 pm

Published on:

11 Oct 2026 04:57 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / ‘CEC को हटाना सरकार का काम नहीं, सड़कों पर प्रदर्शन से कुछ नहीं होगा’- शिवसेना की विपक्ष को नसीहत

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

मुंबई और कोंकण में गर्मी और उमस का प्रकोप जारी, IMD का अलर्ट, अगले कुछ दिनों तक मौसम रहेगा शुष्क

maharashtra weather update
मुंबई

CJP Protest: मुंबई में सीजेपी के आंदोलन से पहले पुलिस का बड़ा एक्शन, शिवाजी पार्क की घेराबंदी, अंजली दमानिया हिरासत में

CJP Protest
राष्ट्रीय

कसाब को फांसी दिलाने वाले वकील उज्जवल निकम ने ‘प्रहार’ के मेकर्स के सामने रखी थी बड़ी शर्ते, बोले- असली नामों का होना चाहिए इस्तेमाल

Prahaar The Ujjwal Nikam Story
बॉलीवुड

‘जंतर-मंतर को बचाते-बचाते पूरे दिल्ली को जंतर-मंतर बना दिया’, प्रकाश राज का ध्रुव राठी के किडनैपिंग वाले दावे के बाद फूटा गुस्सा

Prakash Raj On Jantar Mantar Protest:
मनोरंजन

‘अब असली लड़ाई शुरू होगी!’ CJP ने PM मोदी और अमित शाह पर बोला तीखा हमला, आंदोलन तेज करने का ऐलान

CEC Gyanesh Kumar resignation protest
मुंबई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.