CJP प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर हमला मामले में दिल्ली पुलिस का एक्शन, ‘हिंदू रक्षा दल’ से जुड़े 4 लोग गिरफ्तार

दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन के दौरान छात्रों के साथ मारपीट और महिलाओं से धक्का-मुक्की करने के आरोप में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक, यह घटना 10 अक्टूबर को डीडीयू मार्ग पर हुई थी। सोशल मीडिया पर घटना का कथित वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए आरोपियों की पहचान की और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। सभी आरोपी 'हिंदू रक्षा दल' के कार्यकर्ता बताये जा रहे है।