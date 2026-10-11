‘अब असली लड़ाई शुरू होगी!’ CJP ने PM मोदी और अमित शाह पर बोला तीखा हमला, आंदोलन जारी रखने का ऐलान

सीजेपी नेता ने दावा किया कि पिछले तीन से चार दिनों में जो हुआ है, उसमें पूरी दिल्ली को छावनी में बदल दिया गया है। 30 से 40 हजार पुलिसवालों को तैनात किया गया है। नक्सलियों से लड़ने वाले वाले बॉर्डर पर तैनात रहने वाले बीएसएफ के जवानों को एयरलिफ्ट करके दिल्ली लाया गया है। शहर में भारी पाबंदियां लगा दी गई हैं। यह बहुत बड़ी समस्या पैदा करने जैसा कदम है। सौरव दास ने दावा किया कि भाजपा नीत सरकार का अंत नजदीक है। वह लोगों से झूठ बोल रही है।