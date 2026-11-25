Car Hit Elderly Man in Pune: पुणे जिले के मावल तालुका स्थित तलेगांव दाभाड़े में मामूली विवाद के बाद एक बुजुर्ग पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि किराना दुकान पर कैरी बैग मांगने को लेकर हुए विवाद में नशे में धुत एक युवक ने पहले 60 वर्षीय बुजुर्ग के साथ गाली-गलौज और मारपीट की। इसके बाद उसने अपनी कार बुजुर्ग पर चढ़ा दी और पत्थर से भी हमला किया। पिता को बचाने पहुंचे बेटे को भी चोट आई है। वारदात के बाद आरोपी कार लेकर मौके से फरार हो गया। तलेगांव दाभाड़े पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।