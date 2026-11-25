पुलिस के मुताबिक, शुभम और कोमल पिछले तीन साल से अधिक समय से रिलेशनशिप में थे। दोनों की मुलाकात के बाद प्रेम संबंध शुरू हुए थे और वे शादी भी करना चाहते थे। आरोपी ने पूछताछ में दावा किया कि कोमल को शक था कि उसका दूसरी लड़कियों के साथ भी अफेयर चल रहा है। इसी बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते थे। घटना वाली रात भी इसी मुद्दे पर दोनों के बीच जोरदार विवाद हुआ। पुलिस के अनुसार, आरोपी ने पूछताछ में स्वीकार किया है कि विवाद के बाद उसने कोमल की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस उसके दावों की जांच कर रही है।