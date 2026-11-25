पुणे के शिवाजीनगर कोर्ट के बाहर दिनदहाड़े हत्या (Photo: IANS/File)
Pune Shivajinagar court attack: महाराष्ट्र के पुणे शहर में एक सनसनीखेज वारदात हुई है। वारजे में शिवाजीनगर कोर्ट के गेट नंबर 4 के बाहर आज दोपहर में एक व्यक्ति पर गोलीबारी और कोयते से जानलेवा हमला किया गया। गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को ससून अस्पताल ले जाया गया है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, पीड़ित का नाम मंदार किवले है और वह एक मामले में गवाह के साथ ही हत्या का भी आरोपी है। पुलिस अधिकारिओं ने बताया कि पांच से छह हमलावरों ने दिनदहाड़े गोलीबारी की और उस पर कोयते से हमला किया, जिसमें उसका एक हाथ कट गया। इस घटना के बाद कोर्ट परिसर और आसपास के इलाके में दहशत फैल गई।
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, हमलावर दो अलग-अलग वाहनों में सवार होकर आए थे। उनके पास पिस्तौल और कोयते जैसे धारदार हथियार थे। वारदात दोपहर 1 बजे के करीब हुई। हमलावरों को पकड़ने के लिए पुलिस की 10 टीमें गठित की गई है।
बताया जा रहा है कि आरोपियों ने पहले गोली चलाई। जान बचाने के लिए जब मंदार किवले भागने लगा, तो हमलावरों ने उसका पीछा किया और कोयते से उस पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस हमले में उसका एक हाथ कट गया। पुलिस ने उसे गंभीर हालत में ऑटो रिक्शा से अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है।
इस घटना को लेकर एक अहम जानकारी सामने आई है। बताया जा रहा है कि मंदार किवले कुछ दिन पहले ही जमानत पर जेल से बाहर आया था और एक मामले में गवाह था। इसी वजह से उस पर हमला किए जाने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि, हमले के पीछे की असली वजह और हत्या की साजिश को लेकर पुलिस की जांच जारी है।
घटनास्थल से पुलिस को एक पिस्तौल और कारतूस से भरी मैगजीन मिली है। कोर्ट परिसर में मौजूद वकीलों के मुताबिक, हमले के बाद पीड़ित खून से लथपथ हालत में जमीन पर पड़ा था। स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस उसे तत्काल अस्पताल लेकर गई।
घटना की सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, क्राइम ब्रांच और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी है। आरोपियों की पहचान करने और उनके भागने के रास्ते का पता लगाने के लिए आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। दिनदहाड़े अदालत परिसर के बाहर हुई इस घटना ने पुणे की कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
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