Pune Shivajinagar court attack: महाराष्ट्र के पुणे शहर में एक सनसनीखेज वारदात हुई है। वारजे में शिवाजीनगर कोर्ट के गेट नंबर 4 के बाहर आज दोपहर में एक व्यक्ति पर गोलीबारी और कोयते से जानलेवा हमला किया गया। गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को ससून अस्पताल ले जाया गया है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, पीड़ित का नाम मंदार किवले है और वह एक मामले में गवाह के साथ ही हत्या का भी आरोपी है। पुलिस अधिकारिओं ने बताया कि पांच से छह हमलावरों ने दिनदहाड़े गोलीबारी की और उस पर कोयते से हमला किया, जिसमें उसका एक हाथ कट गया। इस घटना के बाद कोर्ट परिसर और आसपास के इलाके में दहशत फैल गई।