Yash Maheshwari Comedian Controversy: स्टैंडअप कॉमेडियन यश माहेश्वरी छठ पूजा के दौरान बिहारी महिलाओं और सिंदूर लगाने की परंपरा पर की गई अपनी एक टिप्पणी को लेकर भारी विवाद में घिर गए हैं। सोशल मीडिया पर तीखी आलोचना के बाद हालांकि उन्होंने वीडियो जारी कर अपनी गलती को मानते हुए सार्वजनिक रूप से माफी मांग ली है, लेकिन मामला शांत होता नजर नहीं आ रहा है। इंटरनेट पर यूजर्स लगातार उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं, भाजपा नेता और सामाजिक कार्यकर्ता रितु जायसवाल ने भी इस मामले पर कड़ा रुख अपनाते हुए बिहार के हर जिले में कॉमेडियन के खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज करने की मांग की है।