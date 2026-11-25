आमिर खान-गौरी स्प्रैट (फोटो सोर्स- IMDb)
Aamir Khan-Gauri Spratt: बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान इन दिनों अपनी अगली फिल्म 'ललकारा' की तैयारी में जुटे हैं। इस फिल्म में वो भारतीय क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी लाला अमरनाथ का किरदार निभाने वाले हैं। अपने इस किरदार में पूरी तरह ढलने के लिए आमिर ने क्रिकेट की ट्रेनिंग भी शुरू कर दी है। अब खबर है कि अभिनेता ने अपनी तैयारी को आसान बनाने के लिए रहने का ठिकाना भी बदल लिया है। वह अपनी पत्नी गौरी स्प्रैट के साथ मुंबई के कोलाबा इलाके में एक अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए हैं।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, आमिर खान का बांद्रा स्थित घर इन दिनों नवीनीकरण के दौर से गुजर रहा है। ऐसे में उन्होंने कुछ समय के लिए कोलाबा में रहने का फैसला किया है। इसके पीछे एक वजह उनकी फिल्म की तैयारी भी बताई जा रही है। जिस क्रिकेट मैदान पर आमिर अभ्यास कर रहे हैं, वह उनके नए ठिकाने से नजदीक है। इससे उन्हें रोजाना ट्रेनिंग के लिए आने-जाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा।
आशुतोष गोवारिकर के निर्देशन में बन रही 'ललकारा' एक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है। इसकी कहानी 1952 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज पर आधारित है। 1947 में देश के विभाजन के बाद दोनों देशों के बीच यह पहली टेस्ट सीरीज थी।
मिड-डे की रिपोर्ट के अनुसार, आमिर दक्षिण मुंबई के एक प्रतिष्ठित क्रिकेट क्लब में अभ्यास कर रहे हैं। इस दौरान उनके साथ फिल्म के अन्य कलाकार विक्रांत मैसी, जितेंद्र कुमार और धैर्य करवा भी ट्रेनिंग ले रहे हैं। बताया जा रहा है कि खिलाड़ियों को क्रिकेट की बारीकियां सिखाने के लिए दो पूर्व भारतीय क्रिकेटरों की मदद ली जा रही है। ये दोनों पूर्व क्रिकेटर कबीर खान की फिल्म '83' से भी जुड़े रहे थे।
लाला अमरनाथ के किरदार के लिए आमिर खान सिर्फ क्रिकेट की ट्रेनिंग ही नहीं ले रहे, बल्कि अपनी खान-पान की आदतों पर भी खास ध्यान दे रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, अभिनेता एक डाइटिशियन की देखरेख में सख्त शाकाहारी डाइट फॉलो कर रहे हैं। फिल्म की टीम ने उनका लुक टेस्ट भी किया है और बताया जा रहा है कि उनका लुक किरदार के मुताबिक पसंद किया गया है।
फिल्म में विक्रांत मैसी पाकिस्तानी क्रिकेटर अब्दुल हफीज कारदार की भूमिका निभाते नजर आ सकते हैं। धैर्य करवा और जितेंद्र कुमार भी इस स्पोर्ट्स ड्रामा का हिस्सा हैं।
'ललकारा' के जरिए आमिर खान और निर्देशक आशुतोष गोवारिकर एक बार फिर साथ काम कर रहे हैं। इससे पहले दोनों की जोड़ी 'लगान' जैसी चर्चित फिल्म दे चुकी है। ऐसे में इस नई फिल्म को लेकर भी दर्शकों के बीच उत्सुकता है। हालांकि, फिल्म की रिलीज डेट और बाकी कलाकारों के किरदारों को लेकर अभी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।
आमिर खान की निजी जिंदगी भी पिछले कुछ समय से चर्चा में रही है। गौरी स्प्रैट के साथ उन्होंने मार्च 2025 में अपने रिश्ते को सार्वजनिक किया था। आमिर के 60वें जन्मदिन के मौके पर दोनों ने अपने संबंधों के बारे में बताया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक, दोनों ने 5 जुलाई 2026 को परिवार और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में निजी समारोह में शादी की थी। अब फिल्म की तैयारी के बीच दोनों का कोलाबा में शिफ्ट होना भी सुर्खियों में है।
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