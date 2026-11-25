Aamir Khan-Gauri Spratt: बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान इन दिनों अपनी अगली फिल्म 'ललकारा' की तैयारी में जुटे हैं। इस फिल्म में वो भारतीय क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी लाला अमरनाथ का किरदार निभाने वाले हैं। अपने इस किरदार में पूरी तरह ढलने के लिए आमिर ने क्रिकेट की ट्रेनिंग भी शुरू कर दी है। अब खबर है कि अभिनेता ने अपनी तैयारी को आसान बनाने के लिए रहने का ठिकाना भी बदल लिया है। वह अपनी पत्नी गौरी स्प्रैट के साथ मुंबई के कोलाबा इलाके में एक अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए हैं।