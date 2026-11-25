Arjun Kapoor-Sahiba Bali Dating Rumours: बॉलीवुड एक्टर अर्जुन कपूर एक बार फिर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं। इस बार उनके साथ कंटेंट क्रिएटर और एक्ट्रेस साहिबा बाली का नाम जुड़ रहा है। दरअसल, गुरुपर्व के मौके पर साहिबा ने सोशल मीडिया पर अर्जुन कपूर के साथ एक सेल्फी शेयर की है। इस तस्वीर के सामने आने के बाद दोनों के रिश्ते को लेकर एक बार फिर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। सोशल मीडिया यूजर्स इसे दोनों के रिश्ते का सॉफ्ट लॉन्च बता रहे हैं। हालांकि, अर्जुन और साहिबा में से किसी ने भी अपने रिश्ते को लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा है।