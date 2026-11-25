अर्जुन कपूर-साहिबा बाली के साथ (फोटो सोर्स- IMDb)
Arjun Kapoor-Sahiba Bali Dating Rumours: बॉलीवुड एक्टर अर्जुन कपूर एक बार फिर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं। इस बार उनके साथ कंटेंट क्रिएटर और एक्ट्रेस साहिबा बाली का नाम जुड़ रहा है। दरअसल, गुरुपर्व के मौके पर साहिबा ने सोशल मीडिया पर अर्जुन कपूर के साथ एक सेल्फी शेयर की है। इस तस्वीर के सामने आने के बाद दोनों के रिश्ते को लेकर एक बार फिर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। सोशल मीडिया यूजर्स इसे दोनों के रिश्ते का सॉफ्ट लॉन्च बता रहे हैं। हालांकि, अर्जुन और साहिबा में से किसी ने भी अपने रिश्ते को लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा है।
साहिबा बाली ने 24 नवंबर को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर अर्जुन कपूर के साथ एक तस्वीर शेयर की। इस फोटो में दोनों एक साथ पोज देते नजर आ रहे हैं। खास बात यह थी कि दोनों ने अपने सिर को ढका हुआ था। तस्वीर के साथ साहिबा ने मजेदार अंदाज में लिखा, ''मैंने उनका आधा प्रसाद भी खा लिया। हैप्पी गुरुपर्व।'
साहिबा का यह कैप्शन सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने कई तरह के कयास लगाने शुरू कर दिए। उनकी इस पोस्ट को रेडिट पर भी शेयर किया गया, जहां यूजर्स ने दोनों के रिश्ते को लेकर चर्चा की। कुछ लोगों का मानना है कि यह सिर्फ दोस्ती नहीं, बल्कि दोनों के बीच कुछ खास होने का संकेत हो सकता है।
अर्जुन कपूर और साहिबा बाली के रिश्ते की अफवाहें पहली बार जुलाई 2026 में चर्चा में आई थीं। उस दौरान दोनों लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा वनडे मैच देखने पहुंचे थे।
19 जुलाई को खेले गए इस मुकाबले के दौरान दोनों को एक साथ स्टैंड में बैठे देखा गया था। दोनों ने नीले रंग के कपड़े पहने हुए थे। उनकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद डेटिंग की चर्चाएं शुरू हो गई थीं।
हालांकि, उस समय साहिबा ने इन खबरों पर सीधे तौर पर कोई मुहर नहीं लगाई थी। उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए मजाकिया अंदाज में प्रतिक्रिया दी थी और लोगों से हर बात पर विश्वास नहीं करने की बात कही थी।
साहिबा और अर्जुन के बीच सोशल मीडिया पर होने वाली बातचीत भी अक्सर लोगों का ध्यान खींचती रही है। अर्जुन के जन्मदिन पर साहिबा ने उनकी तस्वीर शेयर करते हुए लिखा था, ''सबके बेस्ट फ्रेंड को जन्मदिन की बधाई। अब और वजन कम करना बंद करो और केक खाओ।''
इस पर अर्जुन ने जवाब दिया था, ''तुम्हारे मेरे साथ जुड़ने का इंतजार है।'' दोनों के इस मजाकिया अंदाज को देखकर फैंस ने एक बार फिर उनके रिश्ते को लेकर सवाल उठाए थे।
साहिबा बाली पहले अपने रिलेशनशिप स्टेटस को लेकर कह चुकी हैं कि वह सिंगल हैं। वहीं, उन्होंने कुल्लू के साथ अपनी नजदीकियों को भी दोस्ती और प्रोफेशनल रिश्ता बताया था।
दूसरी तरफ अर्जुन कपूर इससे पहले मलाइका अरोड़ा के साथ लंबे समय तक रिलेशनशिप में थे। दोनों ने साल 2018 में डेटिंग शुरू की थी और 2024 में अलग हो गए थे। उनके रिश्ते को लेकर अक्सर मीडिया में चर्चा होती रही थी।
वर्कफ्रंट की बात करें तो अर्जुन कपूर पिछली बार साल 2025 में रिलीज हुई फिल्म 'मेरे हसबैंड की बीवी' में नजर आए थे। इस फिल्म में उनके साथ भूमि पेडनेकर और रकुल प्रीत सिंह भी थीं।
वहीं साहिबा बाली एक एक्ट्रेस और कंटेंट क्रिएटर हैं। वह 'लैला मजनू' और 'अमर सिंह चमकीला' जैसी फिल्मों में काम कर चुकी हैं।
फिलहाल गुरुपर्व की इस सेल्फी ने अर्जुन और साहिबा के रिश्ते को लेकर चर्चाएं जरूर बढ़ा दी हैं, लेकिन दोनों की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे में यह कहना जल्दबाजी होगी कि दोनों एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं या सिर्फ अच्छे दोस्त हैं।
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