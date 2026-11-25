रिपोर्ट्स के अनुसार, रोहित पवार ने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले और प्रदेश अध्यक्ष शशिकांत शिंदे समेत वरिष्ठ नेताओं से चर्चा किए बिना ही ट्रैक्टर मार्च की घोषणा कर दी थी। इसके अलावा, रोहित ने यह भी ऐलान किया था कि वह किसानों के मुद्दों का राजनीतिकरण रोकने के लिए आंदोलन में पार्टी के नाम और चुनाव चिह्न का उपयोग नहीं करेंगे। पार्टी के एक वर्ग का मानना है कि रोहित इस तरह की एकतरफा घोषणाओं के जरिए वरिष्ठ नेताओं के अधिकार को कमतर दिखाने और अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं।