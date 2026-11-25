Minor Girl Abuse Case: तेलंगाना के आदिलाबाद शहर में परिवार के भीतर नाबालिग की सुरक्षा से जुड़ा एक मामला सामने आया है। यहां 16 साल की लड़की ने अपने सगे बड़े भाई पर करीब एक महीने तक ज्यादती करने का आरोप लगाया है। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी भाई को हिरासत में ले लिया। वहीं, नाबालिग को सुरक्षा और मदद के लिए भरोसा केंद्र भेजा गया है।