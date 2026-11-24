Sharad Pawar News: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के प्रमुख शरद पवार को लेकर महाराष्ट्र की सियासत में इन दिनों कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। एक तरफ उनकी पार्टी के सुनेत्रा पवार नीत एनसीपी के साथ विलय और एनडीए में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही हैं, तो दूसरी तरफ उनके राजनीति से संन्यास लेने की चर्चाएं भी तेज हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (RPI) के प्रमुख रामदास आठवले ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि अगर शरद पवार 2019 में एनडीए के साथ आ गए होते, तो 2022 में देश के राष्ट्रपति बन सकते थे। वहीं, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शरद पवार के राजनीतिक संन्यास की चर्चाओं को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि वे जिंदगी में कभी नहीं रुकेंगे।