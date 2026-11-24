परीक्षा में गड़बड़ियों पर सख्त कानून की तैयारी में फडणवीस सरकार। (फोटो सोर्स-IANS)
Exam Reforms: महाराष्ट्र में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर आ सकती है। राज्य सरकार परीक्षा में नकल और दूसरी गड़बड़ियों को रोकने के लिए सख्त कानून लाने की तैयारी कर रही है। इसके साथ ही परीक्षा फीस को लेकर भी एक नया सुझाव सामने आया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि परीक्षा सुधारों के लिए बनाई गई समिति ने अपनी एक और रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है।
समिति ने सुझाव दिया है कि परीक्षा के लिए आवेदन करते समय उम्मीदवारों से फीस ली जाए, लेकिन जो अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुंचें, उन्हें यह रकम वापस कर दी जाए। इससे उन युवाओं को राहत मिल सकती है, जो अलग-अलग सरकारी भर्तियों के लिए आवेदन करते हैं और हर बार फीस जमा करनी पड़ती है। कई बार आर्थिक परेशानी के कारण उम्मीदवार सभी परीक्षाओं के लिए आवेदन नहीं कर पाते। ऐसे में फीस वापस मिलने की व्यवस्था उनके लिए मददगार हो सकती है।
इस सुझाव का एक दूसरा फायदा भी बताया गया है। आवेदन करने के बाद परीक्षा में शामिल नहीं होने वाले उम्मीदवारों की संख्या कम हो सकती है। इससे परीक्षा की व्यवस्था को बेहतर बनाने में भी मदद मिलेगी। हालांकि, यह अभी समिति का सुझाव है। सरकार की ओर से इस पर अंतिम फैसला लिया जाना बाकी है।
फडणवीस ने बताया कि बी. राधिका की अध्यक्षता वाली समिति ने परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों को रोकने के लिए मौजूदा कानून को और सख्त बनाने की सलाह दी है। सरकार समिति की सिफारिशों पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी कोशिश है कि नया कानून इसी विधानसभा सत्र में पेश किया जाए और इसे पास भी कराया जाए।
इस कानून का मकसद प्रतियोगी परीक्षाओं को साफ-सुथरे तरीके से कराना और नकल जैसी घटनाओं पर रोक लगाना है। इससे सरकारी नौकरी पाने के लिए मेहनत कर रहे युवाओं को परीक्षा प्रक्रिया पर भरोसा बनाए रखने में मदद मिल सकती है।
मुख्यमंत्री ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के प्रमुख शरद पवार के राजनीतिक संन्यास की चर्चाओं पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि सभी चाहते हैं कि पवार साहब स्वस्थ रहें। वे आज भी सक्रिय हैं और अलग-अलग कामों में दिलचस्पी लेते हैं।
फडणवीस ने कहा कि उन्होंने शरद पवार को काफी करीब से देखा है। ऐसे में उनके राजनीतिक संन्यास को लेकर चर्चा करना ठीक नहीं है। उन्हें भरोसा है कि पवार जीवनभर सक्रिय रहेंगे और अपने काम में लगे रहेंगे।
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