Maharashtra Water Crisis: अभी गर्मी का मौसम शुरू होने में कई महीने हैं, लेकिन इससे पहले ही महाराष्ट्र में जल संकट गहराता नजर आ रहा है। राज्य के बांधों में पानी का स्तर लगातार घट रहा है। जल संसाधन विभाग के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, महाराष्ट्र के पांच क्षेत्रों- कोंकण, पश्चिम महाराष्ट्र, खानदेश, मराठवाड़ा और विदर्भ के कुल 3,042 बांधों में फिलहाल औसतन 62 फीसदी पानी बचा है। पिछले साल इसी अवधि में बांधों में जल भंडारण 90 फीसदी था। सबसे चिंताजनक स्थिति सूखे की मार झेल रहे मराठवाड़ा क्षेत्र की है, जहां बांधों में पानी का स्तर घटकर महज 34 फीसदी रह गया है। पिछले साल नवंबर में इसी अवधि के दौरान यहां 90 फीसदी पानी उपलब्ध था।