Taxi Driver Negligence: ट्रैफिक सिग्नल तोड़कर गाड़ी चलाने की एक गलती किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। मुंबई के मरीन ड्राइव पर 8 साल पहले हुए एक हादसे में 16 साल का छात्र गौतम झा गंभीर रूप से घायल हो गया था। वह पैदल चलने वालों के लिए हरी बत्ती होने पर जेब्रा क्रॉसिंग से सड़क पार कर रहा था। तभी लाल बत्ती पार करके आई एक तेज रफ्तार टैक्सी ने उसे टक्कर मार दी। अब इस मामले में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (MACT) ने टैक्सी चालक को जिम्मेदार ठहराते हुए गौतम को 1.15 करोड़ रुपए से ज्यादा मुआवजा देने का आदेश दिया है।