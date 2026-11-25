Supreme Court Shiv Sena Case: महाराष्ट्र के शिवसेना विधायकों की अयोग्यता से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने दलील रखी कि पार्टी के भीतर असहमति जताना और पार्टी से अलग होकर सरकार गिराने की कोशिश करना एक बात नहीं है। शिवसेना (UBT) की ओर से पेश सिब्बल ने कहा कि अगर कोई नेता पार्टी के फैसले से असहमत है तो उसे पार्टी की बैठक बुलाकर अपनी बात रखनी चाहिए। पार्टी के भीतर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई नेता यह कहने लगे कि वह मौजूदा नेतृत्व को नहीं मानता और अब वही पार्टी का नेता है, तो इसे सिर्फ असहमति नहीं कहा जा सकता।