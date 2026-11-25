IANS से बातचीत में आजाद ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी JDU, बालासाहेब ठाकरे की शिवसेना और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के परिवार का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने जिसे भी अपना बड़ा भाई बनाया, उसे खत्म कर दिया। सबसे ताजा उदाहरण नीतीश कुमार हैं। उनसे पहले बालासाहेब ठाकरे की शिवसेना थी। उससे पहले ओम प्रकाश चौटाला का मामला था। आजाद ने आरोप लगाया कि बीजेपी पहले अपने सहयोगी दलों का इस्तेमाल अपना आधार मजबूत करने के लिए करती है और बाद में उन्हें कमजोर करने की कोशिश करती है। उन्होंने कहा कि अकाली दल को इस राजनीतिक इतिहास को ध्यान में रखना चाहिए।