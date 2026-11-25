शो में काजी तौकीर और कनिका मान के बीच पहले से ही तनातनी का माहौल बना हुआ है। दोनों के बीच अक्सर किसी न किसी बात को लेकर नोकझोंक देखने को मिलती है। ऐसे में काजी के इस नए तंज ने उनके बीच चल रहे झगड़ों में एक और तीखा मोड़ ला दिया है, जिससे आने वाले एपिसोड में घर का माहौल और अधिक गरमाने की उम्मीद है। इस दौरान शो में मौजूद कंटेस्टेंट्स के परिवार के सदस्य घर में आकर उनसे मुलाकात करेंगे। हालांकि, स्काउट ओपी की गर्लफ्रेंड काश्वी हिरनंदानी ने साफ कर दिया है कि वो इस बार उनसे मिलने बिग बॉस के घर नहीं जाएंगी।