निशु का कहना है कि उन्होंने संबंधित फुटेज का इस्तेमाल केवल जानकारी देने और किसी विषय को समझाने के लिए किया था। उनका दावा है कि वह एक-दो सेकंड का शॉट था और उससे उनका पूरा वीडियो नहीं बनाया गया था। उन्होंने यूट्यूब इंडिया से अपील की कि ऐसे मामलों पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि कई बार क्रिएटर्स किसी घटना या विषय को बेहतर तरीके से समझाने के लिए छोटे वीडियो क्लिप का इस्तेमाल करते हैं।