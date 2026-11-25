निशु तिवारी (फोटो सोर्स- Facebook/Nishu Tiwari)
Nishu Tiwari One Woman Two Husbands Viral Video: यूट्यूबर निशु तिवारी इन दिनों अपने एक वायरल वीडियो को लेकर चर्चा में हैं। उनका वीडियो 'दो पतियों की एक पत्नी' सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। बताया जा रहा है कि इस वीडियो को एक दिन में करीब 70 लाख बार देखा गया था।
हालांकि, अब यूट्यूब ने इसे अपने प्लेटफॉर्म से हटा दिया है। इसकी वजह कॉपीराइट स्ट्राइक बताई जा रही है। वीडियो हटने से निशु काफी दुखी हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर कर अपनी परेशानी बताई और यूट्यूब इंडिया से इस मामले पर ध्यान देने की अपील की।
निशु तिवारी ने अपने इंस्टाग्राम वीडियो में कहा कि कई लोग उनसे पूछ रहे हैं कि उनका वीडियो अचानक यूट्यूब से गायब क्यों हो गया। उन्होंने बताया कि किसी व्यक्ति ने उनके वीडियो में इस्तेमाल किए गए सिर्फ एक से दो सेकंड के शॉट को लेकर कॉपीराइट स्ट्राइक कर दी। इसके बाद यूट्यूब ने उनका पूरा वीडियो हटा दिया।
निशु ने कहा कि इस वीडियो को बनाने में उन्होंने काफी मेहनत की थी। वीडियो को दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा था और एक दिन में ही इसे लाखों लोग देख चुके थे। ऐसे में अचानक वीडियो हट जाने से उन्हें काफी निराशा हुई है। उन्होंने अपनी भावनाएं जाहिर करते हुए कहा कि इस घटना से उनका दिल टूट गया है।
निशु का कहना है कि उन्होंने संबंधित फुटेज का इस्तेमाल केवल जानकारी देने और किसी विषय को समझाने के लिए किया था। उनका दावा है कि वह एक-दो सेकंड का शॉट था और उससे उनका पूरा वीडियो नहीं बनाया गया था। उन्होंने यूट्यूब इंडिया से अपील की कि ऐसे मामलों पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि कई बार क्रिएटर्स किसी घटना या विषय को बेहतर तरीके से समझाने के लिए छोटे वीडियो क्लिप का इस्तेमाल करते हैं।
हालांकि, कॉपीराइट नियमों के तहत किसी दूसरे व्यक्ति के वीडियो का छोटा हिस्सा इस्तेमाल करने पर भी शिकायत या स्ट्राइक हो सकती है। केवल फुटेज की अवधि कम होने से कॉपीराइट की जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती। इस मामले में स्ट्राइक किसने और किन आधारों पर दी, इसकी पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आई है।
वीडियो हटने के अलावा निशु तिवारी की एक इंस्टाग्राम स्टोरी भी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई। दरअसल, उनकी स्टोरी में धुआं दिखाई दे रहा था। इसे देखकर कुछ लोगों ने अंदाजा लगाना शुरू कर दिया कि वह सिगरेट पी रही हैं। इसके बाद निशु ने सफाई देते हुए बताया कि वह सिगरेट का धुआं नहीं, बल्कि मच्छर भगाने के लिए जलाई गई मच्छर अगरबत्ती का धुआं था।
निशु तिवारी के इस मामले के बाद सोशल मीडिया पर कंटेंट क्रिएटर्स की मेहनत और कॉपीराइट नियमों को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। एक तरफ क्रिएटर्स का कहना है कि जानकारी देने के लिए छोटे फुटेज का इस्तेमाल कई बार जरूरी होता है, वहीं दूसरी तरफ मूल वीडियो बनाने वाले लोगों के कॉपीराइट अधिकार भी अहम हैं।
फिलहाल निशु का वायरल वीडियो यूट्यूब से हट चुका है। उन्होंने अपनी नाराजगी और निराशा जाहिर करते हुए यूट्यूब इंडिया से इस मामले पर ध्यान देने की अपील की है। अब देखना होगा कि इस कॉपीराइट स्ट्राइक को लेकर आगे क्या कार्रवाई होती है और क्या निशु का वीडियो दोबारा प्लेटफॉर्म पर लौट पाता है।
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