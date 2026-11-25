इसके साथ ही फवाद ने उम्मीद जताई कि नेटफ्लिक्स शो से उन सभी के लिए और भी नए मौके खुलेंगे। उन्होंने कहा, "वैसे भी, पाकिस्तानी ड्रामा के दर्शक बहुत बड़ी संख्या में हैं और पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। इनमें से कई नाटकों का दूसरी भाषाओं में अनुवाद भी किया जाता है। कुछ ऐसे शो भी हैं जिन्होंने नेटफ्लिक्स पर अच्छा प्रदर्शन किया है, जैसे 'हमसफर' और 'जिंदगी गुलजार है'।" इसके आगे एक्टर ने कहा, "लोग लंबे समय से पाकिस्तानी शो देखते आ रहे हैं। अब, यह 191 देशों के और भी ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा और एक बड़े स्तर पर दिखाई देगा। यह पाकिस्तान की केवल एक तरह की तस्वीर पेश नहीं करता।