'वैरायटी इंडिया' से बातचीत के दौरान सूरज बड़जात्या ने बताया कि 'मैं प्रेम की दीवानी हूं' उनके करियर की सबसे बड़ी गुरु साबित हुई। उन्होंने कहा कि फिल्म में ऋतिक, अभिषेक और करीना जैसे बेहतरीन कलाकार होने के बावजूद उन्हें लगा कि वे उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए। सूरज बड़जात्या के मुताबिक, उन्होंने ये फिल्म उस दौर की कमर्शियल मांगों को ध्यान में रखकर बनाई थी, लेकिन इस अनुभव ने उन्हें सिखाया कि उन्हें केवल वही काम करना चाहिए जो वे अच्छी तरह जानते हैं और जो उन्हें सच में पसंद है।