मिस यूनिवर्स बनी जेनिफर बैरेटो को लेकर यह निकनेम तब चर्चा में आया जब उनसे अंतिम दौर के करीब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते प्रभाव पर सवाल पूछा गया कि AI के आगे बढ़ने के साथ कौन-सी मानवीय कीमत कभी नहीं खोनी चाहिए? इसके जवाब में बैरेटो ने कहा कि AI यहीं रहने के लिए आया है और इसका सावधानी से इस्तेमाल सबसे जरूरी है। अगर AI हमारी मूल्यों को दांव पर लगाता है, तो वह कभी भी मूल्य नहीं हो सकता, क्योंकि मूल्य ही हमें इंसान बनाते हैं और खुद के लिए सच्चा रखते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें इस बात की चिंता नहीं है कि AI कितना बुद्धिमान है।