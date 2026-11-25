मिस यूनिवर्स बनी जेनिफर बैरेटो को लोगों ने किया ट्रोल (Photo Source- Twitter/@JannMir)
Miss Universe 2026 winner Jennifer Barreto Troll: जेनिफर बैरेटो ने 24 नवंबर को मिस यूनिवर्स 2026 का ताज अपने नाम कर लिया है। वह ऐसा करने वाली पहली मां बनी है, लेकिन 75वें मिस यूनिवर्स के इस ऐतिहासिक पल के साथ ही सोशल मीडिया पर एक तीखी बहस भी छिड़ गई है। जहां एक तरफ जहां मिस यूनिवर्स को लेकर जश्न का माहौल है, वहीं दूसरी तरफ ऑनलाइन यूजर्स के एक वर्ग ने जजों के फैसले पर सवाल उठा दिए हैं। सोशल मीडिया पर उन्हें 'मिस चैटGPT' कहकर ट्रोल किया जा रहा है। आइये जानते हैं आखिर ऐसा उन्हें निकनेम क्यों मिला है?
मिस यूनिवर्स बनी जेनिफर बैरेटो को लेकर यह निकनेम तब चर्चा में आया जब उनसे अंतिम दौर के करीब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते प्रभाव पर सवाल पूछा गया कि AI के आगे बढ़ने के साथ कौन-सी मानवीय कीमत कभी नहीं खोनी चाहिए? इसके जवाब में बैरेटो ने कहा कि AI यहीं रहने के लिए आया है और इसका सावधानी से इस्तेमाल सबसे जरूरी है। अगर AI हमारी मूल्यों को दांव पर लगाता है, तो वह कभी भी मूल्य नहीं हो सकता, क्योंकि मूल्य ही हमें इंसान बनाते हैं और खुद के लिए सच्चा रखते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें इस बात की चिंता नहीं है कि AI कितना बुद्धिमान है।
सवाल खुद AI के बढ़ते असर के बारे में था, लेकिन देखने वालों ने उसके जवाब और ChatGPT से मिलने वाले जवाबों के बीच तुलना करना शुरू कर दिया। कुछ को लगा कि शब्द आम थे और उनमें पर्सनल टच की कमी थी, जबकि दूसरों ने सवाल किया कि क्या यह सीधे सवाल का जवाब था। फाइनल राउंड के दौरान, उनसे पूछा गया कि दुनिया को अपने लीडर्स में किन खूबियों की सबसे ज़्यादा जरूरत है। उन्होंने "प्रोफेशनली एंपैथेटिक" होने, अपनी वैल्यूज पर टिके रहने, एक मिसाल कायम करने और दूसरों के लिए स्टैंडर्ड बढ़ाने के महत्व के बारे में बात की।
उनके जवाब की तुलना दूसरे फाइनलिस्ट के जवाबों से भी की गई। कुछ दर्शकों को लगा कि डोमिनिकन रिपब्लिक, वेनेजुएला, न्यूजीलैंड और फिलीपींस के कंटेस्टेंट के जवाब ज़्यादा असरदार थे। आलोचना सिर्फ जवाबों तक ही सीमित नहीं रही कई दर्शकों ने पूरे नतीजे पर सवाल उठाए, कुछ ने आरोप लगाया कि 'होस्ट देश को फायदा हुआ। दूसरों ने कॉम्पिटिशन को गलत बताया और दावा किया कि प्यूर्टो रिको ताज के लिए उनकी पसंदीदा पसंद में से नहीं था।' यह निकनेम जल्द ही सोशल मीडिया कमेंट्स में आ गया, जिसमें यूजर्स "मिस चैटGPT" लिखकर कमेंट करने लगे।
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