'वैरायटी इंडिया' से बातचीत में मुदस्सर खान ने बताया कि सलमान खान आमतौर पर अपने गानों के लिए पहले से रिहर्सल नहीं करते, बल्कि सेट पर ही स्टेप्स सीखकर तुरंत परफॉर्म कर देते हैं। लेकिन 'मदिरापान' के लिए उन्होंने अपनी इस आदत को बदला और एक-दो दिन तक रिहर्सल की। मुदस्सर खान के मुताबिक, सलमान का फोकस सिर्फ हुक स्टेप पर नहीं था, बल्कि वे चाहते थे कि बाकी चीजें भी उतनी ही बेहतर हों, जिनमें को-प्रोड्यूसर का परफॉर्मेंस, डांसर्स के कॉस्ट्यूम और उनका पूरा लुक शामिल था।