लारा दत्ता ने हिंदुस्तान टाइम्स संग खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने अपने 30 साल के करियर का जिक्र करते हुए कहा कि वह लंबे समय से इस इंडस्ट्री में एक मजबूत और काम के प्रति लगन वाली महिला रही हैं, लेकिन उन्हें नहीं लगता कि इसके लिए उन्हें पॉजिटिव ठहराया गया है। उनके अनुसार, एक महिला के रूप में महत्वाकांक्षी होना पूरी तरह संभव है- यह इस बात पर निर्भर करता है कि आगे बढ़ते समय आप कितने लोगों को असहज करते हैं। इतिहास पर नजर डालते हुए उन्होंने कहा कि महत्वाकांक्षी महिलाओं को अक्सर ऐसी महिलाओं के रूप में देखा गया, जिन्होंने समाज द्वारा तय किए गए घर और बच्चों की देखभाल के कर्तव्य को छोड़ दिया।