दादी की मौत की खबर मिलने पर भी अभिजीत दीपके के साथ दिल्ली पुलिस ने नहीं दिखाई संवेदनशीलता, CJP ने लगाया आरोप

सीजेपी ने पुलिस के रवैये पर नाराजगी जताते हुए कहा कि किसी व्यक्ति को उसके परिजन की मौत की खबर देना बेहद संवेदनशील क्षण होता है। ऐसे समय में मानवीय व्यवहार की अपेक्षा की जाती है, लेकिन उनके आरोपों के अनुसार, दिल्ली पुलिस ने इस परिस्थिति में भी संवेदनशीलता नहीं दिखाई। CJP के सह-संयोजक ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में पुलिस का इस तरह पेश आना शर्मनाक है।