‘ऐसा न हो कि मोदीजी को भी देना पड़े इस्तीफा’, ज्ञानेश कुमार का नाम लेकर केजरीवाल ने पीएम पर कसा तंज

कांग्रेस नेता हुसैन दलवई ने CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर CJP के विरोध प्रदर्शन के दौरान लोगों को हिरासत में लिए जाने पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में युवाओं का सड़कों पर उतरना यह दिखाता है कि मौजूदा सरकार के दिन अब गिने-चुने रह गए हैं। सरकार चाहे कुछ भी कर ले, चाहे सेना तैनात करे, अर्धसैनिक बलों को बुलाए, रिजर्व फोर्स तैनात करे या पूरी पुलिस फोर्स लगा दे, लेकिन युवा लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरा खास तौर पर मानना है कि जिस तरह से युवा महिलाएं संघर्ष कर रही हैं, वही इस देश का भविष्य है।