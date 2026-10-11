CJP के अगले कदम पर दोपहर 2 बजे होगा खुलासा, अभिजीत दीपके ने दी जानकारी

बता दें कि नवरात्रि के पहले दिन रामकृपाल यादव ने मां दुर्गा से देश और सभी लोगों पर आशीर्वाद बनाए रखने की प्रार्थना की। इसके साथ ही उन्होंने CJP और गड़बड़ी पैदा करने वालों, विशेष रूप से कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सद्बुद्धि देने की कामना की। साथ ही उन्होंने कहा कि मां दुर्गा उन्हें सही राह दिखाएं। इंडी गठबंधन के प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि गठबंधन के नेता नाकाम रहे हैं और जनता ने उन्हें नकार दिया है। उन्होंने विपक्षी नेताओं को अगले पांच वर्षों तक इंतजार करने की सलाह दी।