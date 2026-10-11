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CJP के अगले कदम पर दोपहर 2 बजे होगा खुलासा, अभिजीत दीपके ने दी जानकारी

Abhijeet Dipke CJP Protest: CJP नेता अभिजीत दीपके वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल के आवास से बाहर निकले। उन्होंने दादी के निधन के कारण घर जाने की बात कही और बताया कि दोपहर 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में संगठन की आगे की रणनीति घोषित की जाएगी।
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भारत

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Harshul Mehra

Oct 11, 2026

Abhijeet Dipke Latest News

अभिजीत दीपके (Photo: IANS)

Abhijeet Dipke CJP Protest: CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल के आवास से बाहर निकले। उन्होंने बताया कि अपनी दादी के निधन के कारण वह अब परिवार के पास घर जा रहे हैं। दीपके ने कहा कि दोपहर 2 बजे अशुतोष और सौरव प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और आगे की रणनीति की घोषणा करेंगे।

दादी के निधन के बाद परिवार के पास जा रहे हैं अभिजीत दीपके

अभिजीत दीपके ने कहा कि वह अब अपने परिवार के साथ रहने के लिए घर जा रहे हैं, क्योंकि उनकी दादी का निधन हो गया है। उन्होंने बताया कि CJP की आगे की कार्रवाई को लेकर दोपहर 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी। इसमें अशुतोष और सौरव आगे की रणनीति के बारे में जानकारी देंगे।

'पूरी दुनिया ने देखा कि क्या हुआ'

CJP संस्थापक ने कहा कि बीते घटनाक्रम को पूरी दुनिया ने देखा है। उन्होंने दिल्ली में हुई कार्रवाई और उसके असर का जिक्र करते हुए कहा कि राजधानी में बड़े पैमाने पर लोगों की आवाजाही प्रभावित हुई।

ज्ञानेश कुमार की सुरक्षा को लेकर उठाए सवाल

अभिजीत दीपके ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का जिक्र करते हुए सवाल उठाया कि उन्हें बचाने के लिए दिल्ली में लाखों लोगों को असुविधा क्यों हुई। उन्होंने कहा, "ज्ञानेश कुमार में ऐसा क्या है कि उनकी सुरक्षा के लिए कल लाखों लोगों को परेशानी उठानी पड़ी?"

दीपके के इस बयान में मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर सवाल और दिल्ली में हुए घटनाक्रम पर उनकी नाराजगी सामने आई।

दोपहर 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे की रणनीति का ऐलान

अभिजीत दीपके के मुताबिक, अशुतोष और सौरव दोपहर 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस दौरान CJP की ओर से आगे क्या कदम उठाए जाएंगे, इसकी घोषणा की जाएगी। फिलहाल उन्होंने अपनी दादी के निधन के चलते परिवार के पास जाने की बात कही।

CJP को लेकर NDA नेताओं का विपक्ष पर कटाक्ष

बता दें कि नवरात्रि के पहले दिन रामकृपाल यादव ने मां दुर्गा से देश और सभी लोगों पर आशीर्वाद बनाए रखने की प्रार्थना की। इसके साथ ही उन्होंने CJP और गड़बड़ी पैदा करने वालों, विशेष रूप से कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सद्बुद्धि देने की कामना की। साथ ही उन्होंने कहा कि मां दुर्गा उन्हें सही राह दिखाएं। इंडी गठबंधन के प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि गठबंधन के नेता नाकाम रहे हैं और जनता ने उन्हें नकार दिया है। उन्होंने विपक्षी नेताओं को अगले पांच वर्षों तक इंतजार करने की सलाह दी।

वहीं, जनता दल (यूनाइटेड) के प्रवक्ता राजीव रंजन ने भी विरोध प्रदर्शनों को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हर व्यक्ति और संगठन को असहमति जताने का अधिकार है, लेकिन अराजकता को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। राजीव रंजन ने कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता होने के नाते राहुल गांधी से जिम्मेदार व्यवहार की अपेक्षा की जाती है। उन्होंने विपक्षी नेताओं से लोकतांत्रिक मर्यादाओं का पालन करने की बात कही।

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Updated on:

11 Oct 2026 01:25 pm

Published on:

11 Oct 2026 01:06 pm

Hindi News / National News / CJP के अगले कदम पर दोपहर 2 बजे होगा खुलासा, अभिजीत दीपके ने दी जानकारी

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