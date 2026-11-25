TRISHNA Satellite Mission: जलवायु परिवर्तन, पानी की कमी और खाद्य सुरक्षा जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए भारत और फ्रांस मिलकर एक अत्याधुनिक उपग्रह विकसित कर रहे हैं। ‘तृष्णा’ नाम का यह उपग्रह पृथ्वी की सतह के तापमान, खेतों की नमी, जल संसाधनों और वनस्पति की निगरानी करेगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) और फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी सीएनईएस का यह संयुक्त मिशन 2027 में लॉन्च किए जाने की संभावना है।