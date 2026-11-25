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TRISHNA Satellite Mission: जलवायु परिवर्तन, पानी की कमी और खाद्य सुरक्षा जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए भारत और फ्रांस मिलकर एक अत्याधुनिक उपग्रह विकसित कर रहे हैं। ‘तृष्णा’ नाम का यह उपग्रह पृथ्वी की सतह के तापमान, खेतों की नमी, जल संसाधनों और वनस्पति की निगरानी करेगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) और फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी सीएनईएस का यह संयुक्त मिशन 2027 में लॉन्च किए जाने की संभावना है।
तृष्णा उपग्रह में थर्मल इंफ्रारेड तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। इसकी मदद से पृथ्वी की सतह के तापमान का सटीक आकलन किया जा सकेगा। खासतौर पर कृषि क्षेत्र में यह तकनीक उपयोगी साबित होगी। इसके जरिए खेतों में मिट्टी की नमी, फसलों की पानी की जरूरत और गर्मी के प्रभाव का पता लगाया जा सकेगा।
उपग्रह से मिलने वाले आंकड़े किसानों को पानी के बेहतर इस्तेमाल और सिंचाई की योजना बनाने में मदद करेंगे। इससे जल संरक्षण को बढ़ावा देने के साथ फसलों पर पड़ने वाले गर्मी के प्रभाव का भी आकलन किया जा सकेगा। इसके अलावा तृष्णा से सूखे की निगरानी और शहरी क्षेत्रों में बढ़ती गर्मी का अध्ययन करना भी संभव होगा।
तृष्णा भारत और फ्रांस का तीसरा संयुक्त अंतरिक्ष मिशन होगा। इससे पहले दोनों देश मेघा ट्रॉपिक्स और सरल उपग्रहों पर मिलकर काम कर चुके हैं।
योजना के अनुसार, तृष्णा को पीएसएलवी रॉकेट के जरिए पृथ्वी से 761 किलोमीटर ऊंची सूर्य समकालिक कक्षा में स्थापित किया जाएगा। यह मिशन जल संसाधनों के प्रबंधन, कृषि और जलवायु संबंधी अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण आंकड़े उपलब्ध कराने में मदद करेगा।
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