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JNU प्रोफेसर बिमोल अकोइजम की बर्खास्तगी पर दिल्ली हाईकोर्ट की रोक, 11 छात्राओं ने लगाए थे यौन उत्पीड़न के आरोप

दिल्ली हाईकोर्ट ने JNU प्रोफेसर और मणिपुर के कांग्रेस सांसद बिमोल अकोइजम की बर्खास्तगी पर अंतरिम रोक लगा दी है। उनके खिलाफ 11 छात्राओं ने शिकायत दर्ज कराई थी।
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Anurag Animesh

Updated: 2 Nov 2026, 7:14 PM IST

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JNU प्रोफेसर बिमोल अकोइजम(फोटो-IANS)

Bimol Akoijam News: दिल्ली हाईकोर्ट ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) के प्रोफेसर और मणिपुर से कांग्रेस सांसद डॉ. अंगोमचा बिमोल अकोइजम को बड़ी राहत दी है। अदालत ने उन्हें सेवा से बर्खास्त करने के विश्वविद्यालय के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। अकोइजम के खिलाफ इस साल मई में 11 छात्राओं ने शिकायत दर्ज कराई थी। छात्राओं ने उन पर यौन उत्पीड़न की कोशिश करने और कक्षा में अश्लील टिप्पणियां करने के आरोप लगाए थे। हालांकि, बिमोल अकोइजम इन आरोपों को शुरू से ही खारिज करते रहे हैं। शिकायतों के बाद जेएनयू प्रशासन ने उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया था। अब दिल्ली हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश से विश्वविद्यालय के इस फैसले पर फिलहाल रोक लग गई है।

11 छात्राओं ने लगाए थे यौन उत्पीड़न के आरोप


मई में जेएनयू की 11 छात्राओं ने प्रोफेसर बिमोल अकोइजम के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। छात्राओं का आरोप था कि प्रोफेसर बैठकों या किसी कार्यक्रम के बहाने उन्हें कैंपस स्थित अपने आवास पर बुलाते थे और वहां उनका यौन उत्पीड़न करने की कोशिश करते थे। कुछ छात्राओं ने यह भी आरोप लगाया था कि अकोइजम कक्षा में अश्लील और अमर्यादित टिप्पणियां करते थे। इन शिकायतों के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया था।

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सुरक्षा अधिकारी की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने दर्ज की FIR


इस मामले में जेएनयू के मुख्य सुरक्षा अधिकारी की शिकायत के आधार पर दिल्ली पुलिस ने बिमोल अकोइजम के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। एफआईआर में यौन उत्पीड़न और महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने से संबंधित धाराएं लगाई गई हैं।

मामले की जांच के दौरान दिल्ली पुलिस ने पिछले महीने अकोइजम से करीब पांच घंटे तक पूछताछ की थी। पुलिस ने उन्हें जेएनयू में छात्राओं की ओर से लगाए गए आरोपों की जांच में शामिल होने के लिए समन भेजा था।

अकोइजम ने जताया था न्याय व्यवस्था पर भरोसा


पूछताछ में शामिल होने के लिए इंफाल से दिल्ली रवाना होते समय बिमोल अकोइजम ने कहा था कि उन्हें देश की न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। उन्होंने इस मामले को अपने लोगों के साथ दशकों से हो रहे अन्याय के खिलाफ लड़ाई की शुरुआत बताया था।

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Updated on:

2 Nov 2026, 7:14 PM IST

Published on:

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