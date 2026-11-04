आधार से नहीं, जल्द ही वोटर ID और बायोमेट्रिक से मिलेगा सरकारी योजनाओं का पैसा: ललन सिंह

केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा कुछ योजनाओं की राशि भुगतान के लिए आधार अनिवार्य है। पशुपालन और डेयरी विभाग की ओर से चलाई जा रही राष्ट्रीय पशुधन मिशन उद्यमिता विकास योजना का लाभ लेने के लिए पात्र व्यक्ति को आधार नंबर होने का प्रमाण देना या आधार के जरिए अपनी पहचान वेरिफाई करानी जरूरी है। वहीं, ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, पीएम-किसान, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) और राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के लाभार्थियों के लिए योजना राशि भुगतान के लिए आधार अनिवार्य है।