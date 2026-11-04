US Midterm में भारतीय मूल की पिया दांडिया ने रचा इतिहास, फ्लोरिडा से अमेरिकी संसद पहुंचने वाली पहली भारतीय-अमेरिकी बनीं

पाम बीच काउंटी में भारतीय मूल के माता-पिता के घर पली-बढ़ीं पिया डंडिया का राजनीतिक सफर जनसेवा और शैक्षिक सुधारों से जुड़ा रहा है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक शिक्षक के रूप में की और बाद में न्यूयॉर्क के हार्लेम में एक हाई स्कूल की प्रिंसिपल रहीं। इसके अलावा, उन्होंने व्हाइट हाउस फेलो के रूप में भी काम किया है और टेक दिग्गज कंपनी एप्पल के साथ भी जुड़ी रही हैं। अपने चुनाव प्रचार के दौरान, उन्होंने मुख्य रूप से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कॉस्ट ऑफ लिविंग और सभी के लिए आर्थिक अवसरों के विस्तार पर जोर दिया, जिसने दक्षिण फ्लोरिडा के मतदाताओं को गहराई से प्रभावित किया।