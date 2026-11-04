ट्रंप रोकेंगे 4 अरब डॉलर की सैन्य मदद: इजरायल में मचा सियासी घमासान, विपक्ष बोला- नेतन्याहू ने टेक दिए घुटने

US Aid to Israel: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इजरायल को दी जाने वाली लगभग 4 अरब डॉलर की सालाना आर्थिक और सैन्य सहायता बंद करने के ऐलान के बाद वहां की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। इजरायल के विपक्षी नेता यायर लैपिड ने ट्रंप के फैसले की आलोचना करते हुए इसे देश के इतिहास की सबसे गंभीर राजनीतिक और सुरक्षा विफलताओं में से एक बताया है। उन्होंने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर भी सवाल उठाए और आरोप लगाया कि उन्होंने इस स्थिति से निपटने की पहले से तैयारी नहीं की।