डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा फैसला, इज़रायल को अमेरिका की तरफ से दी जाने वाली सालाना 37 हज़ार करोड़ की सैन्य सहायता होगी बंद

ईरान के खिलाफ युद्ध की वजह से अमेरिका में बढ़ी महंगाई के कारण ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग लगातार गिर रही है। अमेरिका में हो रहे मिडटर्म चुनाव में उनकी रिपब्लिकन पार्टी के सामने बड़ी चुनौती रहेगी, क्योंकि डेमोक्रेटिक पार्टी का पलड़ा भारी बताया जा रहा है। अमेरिका में कई लोग इस बात से नाराज़ हैं कि टैक्सपेयर्स के पैसे से इज़रायल की सैन्य सहायता की जाती है और फिर इज़रायल, अमेरिका से मिली सैन्य सहायता का इस्तेमाल गाज़ा और लेबनान में जंग के लिए करता है। यह मुद्दा घरेलू राजनीति में भी बहस का विषय बना हुआ है। ऐसे में यह भी कहा जा सकता है कि ट्रंप ने आज के दिन इस बात की घोषणा इसलिए की जिससे मिडटर्म चुनाव में उनकी पार्टी को फायदा मिल सके।