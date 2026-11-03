समंदर में मौत का मंजर: ओमान के पास कमर्शियल जहाज पर हुए हमले पर विदेश मंत्रालय ने जताई चिंता, शांति की अपील

​भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि, तट के पास भारतीय झंडे वाले मालवाहक जहाज 'MSV अल जुसुफी' (Al Jusufi) पर अज्ञात हवाई वस्तु या प्रोजेक्टाइल से हमला हुआ है। जहाज पर सवार 14 भारतीय नाविकों में से गुजरात के एक नाविक गंधार नाहिम अजिज (Gandhar Nahim Ajij) की चोट लगने के कारण मौत हो गई है। ओमान कोस्ट गार्ड ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर बाकी 13 भारतीय नाविकों को सुरक्षित बचा लिया। यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब पश्चिम एशिया में तनाव और समुद्री व्यापारिक मार्गों पर सुरक्षा चिंताएं बढ़ी हुई हैं। भारत ने इस हमले की कड़ी निंदा की है।