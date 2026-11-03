न्यूज़ीलैंड में प्लेन हुआ क्रैश, 2 लोगों की मौत

न्यूज़ीलैंड में आज प्लेन किस वजह से क्रैश हुआ, इस बात का अभी तक अधिकारियों को पता नहीं चल पाया है। सिविल एविएशन अथॉरिटी के जांचकर्ता दुर्घटनास्थल का मुआयना करेंगे, जिससे प्लेन क्रैश की वजह का पता लगाया जा सके। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो प्लेन क्रैश हुआ, वो 'सेसना' (Cessna) मॉडल का था। नेल्सन एयरपोर्ट से इस विमान ने उड़न भरी थी, जिसके कुछ देर बाद यह शहर के उत्तर-पूर्व में रडार से गायब हो गया। न्यूज़ीलैंड के अधिकारियों ने अभी तक यह नहीं बताया है कि प्लेन क्रैश की वजह क्या थी? हालांकि इसका पता लगाने के लिए खराब मौसम या कोई तकनीकी खराबी, दोनों ही पहलुओं की जांच की जाएगी।