Analysis: बांग्लादेश में फिर क्यों जोर पकड़ रही है भारत-विरोधी बयानबाजी?

क्र. सं. प्रमुख मुद्दा मुख्य घटनाक्रम / विवरण संबंधित व्यक्ति / संगठन

1 भारत विरोधी माहौल बांग्लादेश में भारत विरोधी बयानबाजी फिर तेज हुई। 30 अक्टूबर को ढाका में रैली में भारत विरोधी नारे लगाए गए। NCP, जमात-ए-इस्लामी

2 भारत विरोधी नारे रैली में 'दिल्ली नहीं, ढाका' के नारे लगाए गए। भारत पर बांग्लादेश के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया गया। नाहिद इस्लाम

3 सीमा विवाद भारत पर सीमा पर लोगों की हत्या और असम तथा पश्चिम बंगाल में मुसलमानों पर अत्याचार के आरोप लगाए गए। NCP

4 गंगा जल बंटवारा 1996 में हुई 30 वर्षीय गंगा जल संधि 12 दिसंबर को समाप्त हो रही है। इसके नवीनीकरण को लेकर अनिश्चितता है। भारत, बांग्लादेश

5 1996 जल संधि 70,000 क्यूसेक या उससे कम बहाव होने पर पानी बराबर बांटा जाता है। 70,000-75,000 क्यूसेक बहाव पर बांग्लादेश को 35,000 क्यूसेक पानी मिलता है। भारत, बांग्लादेश

6 1977 जल समझौता बांग्लादेश 1977 के समझौते की न्यूनतम 80% जल गारंटी की शर्त फिर लागू करना चाहता है। BNP सरकार

7 न पानी, न ट्रांजिट नाहिद इस्लाम ने चेतावनी दी कि उचित जल हिस्सा नहीं मिलने पर भारतीय सामान के लिए ट्रांजिट सुविधा नहीं दी जाएगी। नाहिद इस्लाम, NCP

8 BIG-B परियोजना जापान-बांग्लादेश की बे ऑफ बंगाल इंडस्ट्रियल ग्रोथ बेल्ट परियोजना में भारत की भूमिका को लेकर विवाद है। जापान, बांग्लादेश

9 माताबाड़ी बंदरगाह कॉक्स बाजार में प्रस्तावित डीप-सी पोर्ट को भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ने की संभावना है। जापान, बांग्लादेश

10 कॉरिडोर विवाद विपक्ष का आरोप है कि सरकार भारत को अवैध कॉरिडोर सौंपने की कोशिश कर रही है। NCP, जमात-ए-इस्लामी

11 आर्थिक संकट कमजोर निवेश, घटता निर्यात, उच्च महंगाई और सरकारी निवेश में कमी से अर्थव्यवस्था प्रभावित है। बांग्लादेश सरकार

12 गारमेंट उद्योग संकट कर्मचारियों के विरोध के कारण कम से कम 690 गारमेंट फैक्ट्रियों में उत्पादन बंद हुआ। गारमेंट कर्मचारी

13 मजदूरी विवाद कर्मचारी 2023 से न्यूनतम वेतन में बदलाव न होने के कारण वेतन वृद्धि की मांग कर रहे हैं। गारमेंट कर्मचारी

14 GDP वृद्धि दर विश्व बैंक के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में बांग्लादेश की GDP वृद्धि दर 3.4% रहने का अनुमान है। विश्व बैंक

15 गरीबी में वृद्धि बढ़ती कीमतों के कारण 21 लाख अतिरिक्त लोग गरीबी में चले गए। बांग्लादेश

16 सीमा पार हस्तक्षेप बांग्लादेश के गृह मंत्री ने आरोप लगाया कि सीमा पार के लोग गारमेंट कर्मचारियों को अशांति के लिए उकसा रहे हैं। सलाहुद्दीन अहमद

17 शेख हसीना की वापसी शेख हसीना दिसंबर में बांग्लादेश लौटने की योजना बना रही हैं। इससे राजनीतिक तनाव बढ़ने की आशंका है। शेख हसीना

18 हसीना का प्रत्यर्पण बांग्लादेश ने भारत से कई बार शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की है। भारत, बांग्लादेश

19 राजनीतिक अस्थिरता NCP ने तारिक रहमान सरकार पर तानाशाही और वादे पूरे न करने का आरोप लगाया है। तारिक रहमान, NCP