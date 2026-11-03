न अरब पार्टियों की जरूरत, न नए चुनाव की! इजरायल में सरकार बनाने का लिबरमैन ने दिया फॉर्मूला

'द टाइम्स ऑफ़ इजरायल' के अनुसार, विपक्ष की इन चालों में लिबरमैन का यह रुख भी शामिल है कि वह नेतन्याहू के नेतृत्व वाले किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने घोषणा की कि उनकी पार्टी राष्ट्रपति इसाक हर्ज़ोग से अगली सरकार बनाने के लिए 'यशार' (Yashar) पार्टी के नेता गादी आइसेनकोट के नाम की सिफारिश करेगी। साथ ही, उन्होंने नेसेट (इज़रायली संसद) के स्पीकर पद के लिए विपक्ष के नेता यायर लैपिड का समर्थन करने की भी बात कही।