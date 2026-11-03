ईरानी आर्मी के चीफ ऑफ स्टाफ ने तैयार किया दुश्मन के खिलाफ लॉन्ग-टर्म सुरक्षा का रोडमैप

ईरान (Iran) और अमेरिका (United States of America) के बीच एक बार फिर जंग छिड़ गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) देश में मिडटर्म चुनाव के बाद ईरान पर फिर से हमले शुरू करने का प्लान बना रहे थे, लेकिन चुनाव से कुछ घंटे पहले ही अमेरिका ने ईरान पर हमले कर दिए। अमेरिकी सेना ने होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) के पास स्थित केशम आइलैंड (Qeshm Island) पर हमले किए। केशम आइलैंड सैन्य और रणनीतिक लिहाज से ईरान के लिए काफी अहम है। ईरान भी जल्द ही अमेरिकी हमलों का जवाब दे सकता है, लेकिन इसी बीच अब ईरानी आर्मी के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर-जनरल अली अब्दुल्लाही (Ali Abdollahi) ने दुश्मन के खिलाफ अपने देश की लॉन्ग-टर्म सुरक्षा का रोडमैप पेश किया है।