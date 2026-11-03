Iran US Tension: ईरान की दो टूक: बातचीत से सुलझाएंगे संकट, लेकिन दुश्मनों के आगे नहीं झुकेंगे; होर्मुज पर भी रखी शर्त

Iran US War Latest News: मध्य पूर्व में अभी माहौल काफी तनावपूर्ण है, लेकिन ईरान ने अपनी रणनीति बिल्कुल साफ कर दी है। वो बातचीत के जरिए संकट का हल चाहता है, मगर अपने राष्ट्रीय हितों और शर्तों पर कोई समझौता नहीं करने वाला। राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने खुलेआम अमेरिका पर आर्थिक दबाव बढ़ाने, और व्यापार रोकने की कोशिशों का आरोप लगाया। उन्होंने जनता का सहयोग मांगा और ऐलान किया कि विरोधियों की साजिशें नाकाम करेंगे। ये भी दिख रहा है कि कूटनीतिक कोशिशें तेज हुई हैं, जिससे इलाके में शांति की कुछ उम्मीद जग रही है।

