बर्फ, तूफान और टर्बुलेंस: आखिर कैसे हवा में टूटने लगा लियरजेट? NTSB की Florida plane crash की जांच में क्या निकला

West Palm Beach plane accident: अमेरिका के फ्लोरिडा में दो नंवबर को हुए विमान हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई थी। इस हादसे के बाद अमेरिका की फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने जांच समिति का गठन किया। शुरुआती जांच रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि विमान जमीन से टकराने से पहले ही हवा में टूटने लगा था। NTSB सदस्य टॉम चैपमैन ने कहा कि विमान के टूटने के संकेत मिले हैं, इसलिए उसके कुछ हिस्से हादसे वाली जगह से काफी दूर मिल सकते हैं। अमेरिका की राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड (NTSB) ने बताया कि जांच में यह देखा जा रहा है कि क्या खराब मौसम, बर्फ जमने और टर्बुलेंस की वजह से हादसा हुआ। इसके अलावा तकनीकी खराबी और फ्लाइट क्रू की कार्रवाई की भी जांच हो रही है।