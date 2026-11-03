3 नवंबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

बर्फ, तूफान और टर्बुलेंस: आखिर कैसे हवा में टूटने लगा लियरजेट? NTSB की Florida plane crash की जांच में क्या निकला

Learjet crash: फ्लोरिडा के वेस्ट पाम बीच में सड़क पर गिरे लियरजेट 60 में 9 की मौत। NTSB के मुताबिक हवा में ही टूटने लगा था विमान। जानें बर्फ, टर्बुलेंस और जांच का अपडेट।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

भारत

image

Pushpankar Piyush

Updated: 3 Nov 2026, 10:17 AM IST

Florida plane crash

फ्लोरिडा में विमान हादसे का शिकार (फोटो- @MarioNawfal)

West Palm Beach plane accident: अमेरिका के फ्लोरिडा में दो नंवबर को हुए विमान हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई थी। इस हादसे के बाद अमेरिका की फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने जांच समिति का गठन किया। शुरुआती जांच रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि विमान जमीन से टकराने से पहले ही हवा में टूटने लगा था। NTSB सदस्य टॉम चैपमैन ने कहा कि विमान के टूटने के संकेत मिले हैं, इसलिए उसके कुछ हिस्से हादसे वाली जगह से काफी दूर मिल सकते हैं। अमेरिका की राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड (NTSB) ने बताया कि जांच में यह देखा जा रहा है कि क्या खराब मौसम, बर्फ जमने और टर्बुलेंस की वजह से हादसा हुआ। इसके अलावा तकनीकी खराबी और फ्लाइट क्रू की कार्रवाई की भी जांच हो रही है।

जांचकर्ताओं ने हादसे को लेकर क्या बताया

NTSB ने घटना को लेकर बताया कि उड़ान के दौरान क्रू ने करीब 35 हजार फीट की ऊंचाई पर बर्फ जमने की जानकारी दी थी। उस समय तापमान माइनस 47 डिग्री सेल्सियस था। पायलट ने ATC को हल्की टर्बुलेंस और बारिश की जानकारी भी दी थी। मौसम से बचने के लिए वह नीचे 37,000 फीट तक आने की अनुमति मांगी थी। फ्लोरिडा ATC में मौजूद कर्मचारियों ने पायलट को तूफान की चेतावनी भी दी थी।

फ्लोरिडा में ट्रंप के मार-ए-लागे आवास के पास निजी विमान हादसे का शिकार, 9 की मौत

ये भी पढ़ें
Florida plane crash

20,000 से 27,000 फीट प्रति मिनट की रफ्तार से गिरा विमान

इसके बाद विमान तेजी से नीचे आने लगा। एयर ट्रैफिक कंट्रोल की रिकॉर्डिंग के मुताबिक, क्रू ने "मेडे" कॉल किया। उस वक्त विमान करीब 8,000 फीट प्रति मिनट की रफ्तार से नीचे आ रहा था, जो बढ़कर 20,000 फीट प्रति मिनट तक पहुंच गई। पायलट ने बताया कि विमान ओवरस्पीड स्थिति में है। आखिरी संदेशों में से एक में पायलट ने कहा कि हम जमीन से टकराने वाले हैं। फ्लाइट-ट्रैकिंग डेटा के अनुसार, संपर्क टूटने से पहले विमान करीब 27,000 फीट प्रति मिनट की रफ्तार से नीचे गिर रहा था। वहीं, हादसे में मरने वालों की पहचान भी हो गई है। मृतकों में बिजनेसमैन एडम रॉबिन्सन, उनकी पत्नी हेलेन शार्प और उनके बच्चे एमा (4 साल) और चार्ली (2 साल) शामिल हैं। बाकी दो मृतक विमान के क्रू मेंबर थे।

मार-ए-लागे आवास के पास में निजी विमान क्रैश

घटना को लेकर अमेरिकी मीडिया फॉक्स न्यूज ने रिपोर्ट किया था कि विमान रविवार दोपहर करीब 12:50 बजे फ्लोरिडा के क्रेस्टहेवन के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। घटनास्थल से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मार-ए-लागे आवास की दूरी 14.4 किलोमीटर है। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि विमान क्रैश से पहले बिजली की लाइन से टकराया।

खबर शेयर करें:

Updated on:

3 Nov 2026, 10:17 AM IST

Published on:

Hindi News / World / बर्फ, तूफान और टर्बुलेंस: आखिर कैसे हवा में टूटने लगा लियरजेट? NTSB की Florida plane crash की जांच में क्या निकला

बड़ी खबरें

View All

विदेश

Nepal Helicopter Accident :नेपाल: आपस में टकराए दो हेलीकॉप्टर, भारतीय पर्यटक की मौत, सामने आया हादसे का वीडियो

Nepal Helicopter Crash
विदेश

डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका: अप्रूवल रेटिंग गिरकर 32% पर अटकी, सर्वे में डेमोक्रेट्स को 8% की बढ़त

Trump Voter Data
विदेश

US Supreme Court: अमेरिका में ट्रंप को बड़ा झटका! 20 हजार वोटों पर रोक लगाने की मांग सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई

Donald Trump, US Supreme Court, California Election News
विदेश

US-Iran attack: अमेरिका ने ईरान पर किया हमला, मध्यावधि चुनाव के बीच केशम द्वीप पर बरसाए बम

Donald Trump news
विदेश

रूस-यूक्रेन युद्ध खत्म कराने की नई कोशिश, 10-11 नवंबर को अबू धाबी में होगी बातचीत, अमेरिका करेगा मध्यस्थता

Russia-Ukraine Peace Talks Steve Witkoff
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.