Nepal Helicopter Accident :नेपाल: आपस में टकराए दो हेलीकॉप्टर, भारतीय पर्यटक की मौत, सामने आया हादसे का वीडियो

Nepal Helicopter Accident : काठमांडू। नेपाल के सोलुखुम्बु जिले में मंगलवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया। लैंडिंग के दौरान दो हेलीकॉप्टरों के रोटर ब्लेड आपस में टकरा गए। हादसे में एक भारतीय पर्यटक की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य लोग घायल हो गए। दुर्घटना राजधानी काठमांडू से करीब 250 किलोमीटर दूर फेरीचे के हेलीपैड पर हुई। दोनों हेलीकॉप्टर फिशटेल एयर और डायनेस्टी एयर के थे। हादसे का एक वीडियो भी सामने आया है जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।