यूक्रेन के एनर्जी सेक्टर को रूस ने बनाया निशाना, किया बड़े लेवल पर हमला

ज़ेलेन्स्की ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, "रूस ने रात भर में बड़े लेवल पर यूक्रेन पर हमला किया, जिसका मुख्य निशाना हमारा महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा था। इसमें मुख्य रूप से एनर्जी सेक्टर को निशाना बनाया गया। ओदेसा, चेर्कासी, झितोमिर, विनित्सिया, खारकीव, निप्रो, चेर्निवत्सी, चेर्निहाइव और रिव्ने क्षेत्रों में मौजूद बिजली उत्पादन केंद्र और सबस्टेशन पर हमले किए गए। कई शहरों और इलाकों में आपातकालीन और बिना किसी पूर्व सूचना के बिजली कटौती हो रही है। खारकीव में रूस ने सीधे एक अस्पताल पर हमला किया। इसमें 73 लोग घायल हुए और कार्डियोलॉजी विभाग, जहाँ मरीजों का इलाज चल रहा था, बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।"