इजरायल में सत्ता की नई लड़ाई! लापिड ने नेतन्याहू को PMO से बाहर करने का उठाया मुद्दा

चुनाव परिणामों को लेकर लापिड का नेतन्याहू को पर हमला, Photo-ANI
Israel Coalition Government: इजरायल के विपक्ष के नेता और 'बीयाचाद' (B'Yachad) पार्टी के दूसरे सबसे बड़े नेता यायर लापिड ने मंगलवार को प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर चुनाव परिणामों को कमजोर करने की कोशिश करने का आरोप लगाया और उन्हें पद से हटाने की मांग की। इस बीच, अगली सरकार बनाने के संबंध में राष्ट्रपति इसाक हर्ज़ोग के साथ होने वाली बातचीत से पहले, ज़ायोनी विपक्षी दलों के प्रमुख हर्ज़लिया में एक साथ मिले ताकि वे अपनी अगली राजनीतिक रणनीति पर चर्चा कर सकें।
'एक्स' (X) पर एक पोस्ट में लापिड ने कहा, "हम अब विपक्षी गुट के नेताओं की बैठक में जा रहे हैं। हम चुनाव परिणामों को कमजोर करने की एक गंभीर और खतरनाक कोशिश का सामना कर रहे हैं- लेकिन हमें सरकार बनानी ही होगी।" उन्होंने आगे कहा, "पिछले कुछ दिनों का बर्ताव इस बात की एक और याद दिलाता है कि हमें नेतन्याहू को प्रधानमंत्री कार्यालय से हटाना होगा।"
'टाइम्स ऑफ इजरायल' की रिपोर्ट के अनुसार, इस बैठक में 'यशार' (Yashar) के प्रमुख गादी आइसेनकोट, 'बीयाचाद' के नेता नफ्ताली बेनेट और उनकी पार्टी के दूसरे सबसे बड़े नेता यायर लापिड, 'यिसरायल बेतेनु' (Yisrael Beytenu) के नेता एविग्डोर लिबरमैन और 'डेमोक्रेट्स' (Democrats) के चेयरमैन यायर गोलन शामिल हुए।
इस बीच, पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने बैठक के बाद दोहराया कि उनकी 'बीयाचाद' पार्टी, सरकार बनाने के लिए गादी आइसेनकोट के प्रयासों का पूरा समर्थन करती है। उन्होंने विपक्षी नेताओं से जल्द कदम उठाने का आग्रह भी किया। बेनेट ने कहा, "पूरी 'बीयाचाद' पार्टी, गादी आइसेनकोट को जल्द से जल्द सरकार बनाने में मदद करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगी।" उन्होंने आगे कहा, "हमारे पास बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। हमें बहुत तेजी से काम करने की जरूरत है।"
बेनेट ने विपक्षी गुट के सदस्यों से यह भी कहा कि वे लिकुड (Likud) पार्टी के नेसेट (Knesset) स्पीकर अमीर ओहाना को जल्द से जल्द बदलें और एक ऐसी "राष्ट्रीय सुधार वाली जायोनी सरकार" बनाने का जनादेश हासिल करें, जो "देश की सेवा करने वालों के लिए एक क्रांति" लाए। डेमोक्रेट्स पार्टी के एक बयान के अनुसार, एक अन्य राजनीतिक घटनाक्रम में, डेमोक्रेट्स के चेयरमैन यायर गोलन ने 'जॉइंट लिस्ट' के नेताओं यूसुफ जबरीन और अहमद तिबी से मुलाकात की। पिछले हफ्ते हुए चुनाव के बाद यह उनकी पहली मुलाकात थी।
पार्टी ने बताया कि तीनों नेताओं ने "गुटों के बीच तालमेल" और नेतन्याहू की सरकार को हटाने के लिए "संसदीय बहुमत का इस्तेमाल करने के कदमों" पर चर्चा की। बातचीत में "अरब जनता से जुड़े अहम मुद्दों" और "व्यावहारिक समाधान खोजने की जरूरत" पर भी चर्चा हुई।
डेमोक्रेट्स पार्टी ने कहा कि "दोनों पक्ष आगे के राजनीतिक कदमों के लिए तालमेल बनाए रखने पर सहमत हुए हैं, जिसका मकसद एक 'बदलाव लाने वाली सरकार' (change government) बनाना है।"
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