इजरायल में सत्ता की नई लड़ाई! लापिड ने नेतन्याहू को PMO से बाहर करने का उठाया मुद्दा

बेनेट ने विपक्षी गुट के सदस्यों से यह भी कहा कि वे लिकुड (Likud) पार्टी के नेसेट (Knesset) स्पीकर अमीर ओहाना को जल्द से जल्द बदलें और एक ऐसी "राष्ट्रीय सुधार वाली जायोनी सरकार" बनाने का जनादेश हासिल करें, जो "देश की सेवा करने वालों के लिए एक क्रांति" लाए। डेमोक्रेट्स पार्टी के एक बयान के अनुसार, एक अन्य राजनीतिक घटनाक्रम में, डेमोक्रेट्स के चेयरमैन यायर गोलन ने 'जॉइंट लिस्ट' के नेताओं यूसुफ जबरीन और अहमद तिबी से मुलाकात की। पिछले हफ्ते हुए चुनाव के बाद यह उनकी पहली मुलाकात थी।