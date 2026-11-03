तेल के तीन जहाजों में धमाके के बाद लगी आग, होर्मुज स्ट्रेट पार करते समय समुद्री बारूदी सुरंगों से हुई टक्कर

होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) में जहाजों की समुद्री बारूदी सुरंगों से टक्कर और उसके बाद उनमें धमाका होने और आग लगने के मामले हर दिन देखने को मिल रहे हैं। होर्मुज स्ट्रेट के आधिकारिक रास्ते को ईरान (Iran) ने बंद कर रखा है लेकिन कई जहाज ईरान द्वारा अवैध घोषित जलमार्गों से गुज़र रहे हैं और इस दौरान ही समुद्री बारूदी सुरंगों का शिकार बन रहे हैं। आज फिर तीन जहाजों के साथ ऐसा ही हुआ।