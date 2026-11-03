सिर्फ अपनी पार्टी का साथ, बाकी सबने कहा ‘ना’: स्वीडन में प्रधानमंत्री पद पर गतिरोध बरकरार

Sweden Political Crisis: स्वीडिश संसद ने मंगलवार को सेंटर पार्टी की नेता एलिजाबेथ थांड रिंगक्विस्ट को देश का नया प्रधानमंत्री बनाने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। आम चुनाव के लगभग दो महीने बाद भी देश में राजनीतिक गतिरोध खत्म नहीं हो सका है।

संसदीय नतीजों के अनुसार, उनके नामांकन के खिलाफ 324 सांसदों ने वोट दिया, जबकि समर्थन में केवल 25 वोट पड़े। उन्हें समर्थन देने वाले सभी सांसद उनकी अपनी सेंटर पार्टी से थे। 19 अक्टूबर को, संसद के स्पीकर एंड्रियास नॉर्लेन ने थांड रिंगक्विस्ट को एक ऐसी सरकार बनाने की संभावना तलाशने का काम सौंपा, जिसे संसद में पर्याप्त समर्थन मिल सके।