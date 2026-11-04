SC/ST आरक्षित सीटों पर रोटेशन की मांग: सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सवाल, कहा- मतदाता जाति नहीं, राजनीतिक विचारधारा के आधार पर भी चुनते हैं प्रतिनिधि

सुप्रीम कोर्ट में विधानसभा की SC/ST आरक्षित सीटों को दशकों तक एक ही क्षेत्र में बनाए रखने और उनमें रोटेशन नहीं करने के खिलाफ याचिका पर सुनवाई हुई। CJI सूर्यकांत की पीठ ने कहा कि मतदाता जाति या धर्म ही नहीं, बल्कि राजनीतिक विचारधारा के आधार पर भी मतदान करते हैं। अदालत ने आरक्षित सीटों के रोटेशन और इसमें संसद की भूमिका पर भी अहम सवाल उठाए।

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