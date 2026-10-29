I-PAC दफ्तर में ED की तलाशी में बाधा का मामला: ममता बनर्जी के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को कोलकाता में आई पैक के कार्यालय में ईडी की तलाशी के दौरान ममता बनर्जी द्वारा बाधा डालने के मामले में याचिका पर सुनवाई हुई। इस मामले में कोर्ट ने पूर्व सीएम बनर्जी और प्रदेश के कुछ वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के खिलाफ ED की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा। इस मामले की जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ ने सुनवाई की।