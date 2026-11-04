नेहा बोरा के बयान पर बढ़ा विवाद, अधिवक्ता ने थाने में दी शिकायत; FIR नहीं हुई तो कोर्ट जाने की दी चेतावनी

Neha Bora StatementControversy: ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) की अध्यक्ष नेहा बोरा के ब्राह्मण महिलाओं और मंदिरों के पुजारियों को लेकर दिए गए बयान पर विवाद गहराता जा रहा है। दिल्ली की अधिवक्ता अमिता सचदेवा ने बुधवार को आइसा अध्यक्ष के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस तरह के बयान विभिन्न समुदायों के बीच वैमनस्य और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का काम करते हैं।