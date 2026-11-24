Sonia Gandhi Book: कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने अपने बचपन से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा सुनाया है। उन्होंने बताया कि इमरजेंसी के बाद जब इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थीं, तब परिवार को दूसरा घर शिफ्ट करना पड़ा था। उस दौर में स्कूल में एक बच्चे ने उनके चाचा संजय गांधी को लेकर ऐसी बात कह दी कि प्रियंका ने उसे थप्पड़ मार दिया। राहुल गांधी और सोनिया गांधी के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने यह पुराना किस्सा साझा किया। इस बातचीत में राहुल ने अपने और प्रियंका के बचपन के स्वभाव से जुड़े कई राज भी खोले।