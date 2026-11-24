निशिकांत दुबे की पोस्ट के अनुसार 24 नवंबर 1964 को पुणे में केतकर ने सनसनीखेज खुलासा किया। संसदीय रिकॉर्ड कुछ और बताते हैं। यह बात 12 नवंबर को गोपाल गोडसे और विष्णु करकरे की रिहाई पर हुए कार्यक्रम में कही गई थी और 15 नवंबर को दोहराई गई। 24 नवंबर वह तारीख है, जब पुणे के जिला मजिस्ट्रेट ने उनकी हिरासत का आदेश दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक केतकर इससे पहले 23 नवंबर को मद्रास चले गए, 25 नवंबर को वहां पुलिस आयुक्त के सामने पेश हुए और रेल से वापस लाए जाने के दौरान महाराष्ट्र की सीमा में आधी रात को उन्हें आदेश थमाया गया।